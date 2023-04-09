Подполковник армии США Дэвис: Украину ждет поражение даже при успешном наступлении ВСУ Фото: Александр КОЦ

Киев ожидает поражение даже в случае успешного наступления ВСУ, об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

«В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий», - сказал Дэвис.

Автор подчеркнул, мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.

По его словам, у России в запасе имеются миллионы человек, которые не будут иметь проблем со снабжением благодаря мощному и растущему производству оружия и боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, 3 апреля постпред США при НАТО Джулиан Смит в преддверии заседания глав министерств иностранных дел стран альянса спрогнозировала сроки начала весеннего контрнаступления Украины. Дипломат отметила, что Америка ожидает действий от Киева в ближайшие недели.

4 апреля Дэвис указывал, что планы Зеленского, направленные на силовой захват Крымского полуострова, приведут только к истощению и разрушению ВСУ как института.

8 апреля Зеленский заявил, что контроль Киева над Крымом является якобы безальтернативным вариантом не только для Украины, но и всего мира.