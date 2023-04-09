Умер Александр Негреба, актер из «Маленькой Веры» Фото: кадр из видео

На 62-м году жизни умер актер и кинорежиссер Александр Негреба, сыгравший старшего брата главной героини в фильме «Маленькая Вера», об этом сообщил портал «Ревизор».

По данным портала, Негреба скончался во сне. Предварительно, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Портал отмечал, что две недели назад умерла жена актера, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.

Напомним, Александр Негреба родился 28 апреля 1961 года в городе Харьков, в 1982 году он окончил ГИТИС, после чего работал в нескольких театрах. Артист наиболее известен по роли старшего брата главной героини в фильме «Маленькая Вера».

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал NBC News сообщил, что в возрасте 103 лет умер последний прокурор Нюрнбергского процесса американский юрист Бен Ференц.

Нюрнбергский процесс длился почти год, его архив составляют более 100 тысяч документов, тысячи коробок с кинопленкой и 25 тысяч фотографий, а полная стенограмма 403 заседаний заняла 17 тысяч страниц.