Посол Украины в Британии Пристайко: Киев не раскрывает потери ВСУ, но это будет «ужасное число» Фото: REUTERS

Киев на данный момент не раскрывает данные о потерях ВСУ, однако это будет «ужасное число», об этом в интервью Daily Express заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Нашей политикой с самого начала было не обсуждать потери», - сообщил посол.

По его словам, когда конфликт закончится, «мы признаем их». Он добавил, «я думаю, что это будет ужасное число».

Пристайко подчеркнул, что Киев готов продолжать конфликт «до последнего из нас».

Как писал сайт KP.RU, ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что киевский режим отправил на верную смерть уже более 300 тысяч военнослужащих, которые теперь числятся погибшими или пропавшими без вести.

Еще в конце ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных.

21 марта 2023 года президент России Владимир Путин на фоне сообщения минобороны Британии о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном заявил, что коллективный Запад решил, что конфликт с Россией нужно продолжать до последнего украинца уже не только на словах, но и на деле.

Президент отметил, что намерения Запада бросить Украину в печь ради достижения своих целей были ясны и раньше, но теперь они переходят уже к непосредственным действиям в этом направлении.