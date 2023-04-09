В Херсоне создана подпольная организация для уничтожения объектов ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В подконтрольном Киеву Херсоне пророссийские активисты создали подпольную организацию для уничтожения объектов украинских войск, об этом сообщил РИА Новости один из представителей организации.

«Мы создали организацию «Русский Херсон», наша цель – уничтожение объектов ВСУ», - заявил подпольщик.

Он подчеркнул, что благодаря их содействию уже несколько объектов были успешно отработаны.

Активист уточнил, что «достоверно известно» о кочующих минометах украинских боевиков, которые заезжают в микрорайон Военка и обстреливают центр Херсона.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие проводят принудительную эвакуацию того немногочисленного населения Херсона, которое еще осталось в этом русском городе.

По данным Сальдо, в Херсоне проводят принудительную эвакуацию украинские военные. В первую очередь, против врачей. Пытаются выгнать на Западную Украину. Также пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать.

Напомним, 5 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Теперь все четыре территории официально являются субъектами РФ.