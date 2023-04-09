NYT: Утечка секретных данных о состоянии ВС Украины осложнила отношения США с союзниками Фото: REUTERS

Утечка секретных документов из Пентагона может навредить связям между Вашингтоном и его союзниками в Европе, сообщила The New York Times. В статье отметили, что США шпионят не только за Россией, но и за своими союзниками.

В публикации предположили, что утечка может затруднить Киеву доступ к развединформации, так как Россия якобы сможет выявить американских шпионов.

На Купянском направлении российские военные уничтожили две ДРГ противника, сообщил начальник пресс-центра Сергей Зыбинский.

Огнем артиллерии были сорваны три попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев на данный момент не раскрывает данные о потерях ВСУ, однако это будет «ужасное число». Дипломат подчеркнул, что Киев готов продолжать конфликт «до последнего из нас».

Ветеран США Дэвис заявил, что Киев ожидает поражение даже в случае успешного наступления ВСУ. Мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения.

В подконтрольном Киеву Херсоне пророссийские активисты создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ. Уже несколько объектов были успешно отработаны.