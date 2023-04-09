The Hill: контакты Франции и Китая показывают нарастающий раскол между Европой и США Фото: REUTERS

Контакты на высоком уровне между Парижем и Пекином показывают нарастающую напряженность между Европой и Вашингтоном в вопросе их отношения к Китаю. Об этом пишет The Hill.

Уточняется, что во время визита французского лидера Эммануэля Макрона в Китай, который состоялся в среду, 5 апреля, проходил на фоне приезда в Калифорнию президента Тайваня Цай Инь-Вэнь. Как пишет издание, все это только отмечает противоречия между США и Европой в данном вопросе.

В статье говорится о том, что визит французского президента показывает нацеленность Франции на поддержание экономических связей с Китаем, несмотря на утверждения Вашингтона о якобы возможности Пекина поставлять вооружение Москве.

Как заявляет издание, критики в западных странах считают, что стремление Макрона укрепить экономические связи с Пекином подрывает «любые усилия» в попытках вынудить председателя КНР Си Цзиньпина занять «жесткую» позицию в отношении к Москве.

Напомним, по итогам переговоров Макрона и Си Цзиньпина, Париж и Пекин выступили с совместным заявлением о том, что нападения на любые ядерные объекты должны быть исключены.