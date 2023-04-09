Советник Зеленского заявил, что золотовалютные резервы Украины превышают 30 млрд долларов Фото: REUTERS

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что золотовалютные резервы страны достигли максимума за последние десять лет, и на данный момент их сумма превысила 30 млрд долларов.

Как отметил Устенко, данных средств хватит для того, чтобы покрыть импорт на Украину более чем за пять месяцев.

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет - они превышают 30 млрд долларов», - заявил советник украинского президента.

Напомним, в минувшую пятницу, 7 апреля, агентство S&P ухудшило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до уровня «CCC», оставив негативный прогноз у этого рейтинга. Отмечалось, что ранее сообщалось о сформированном на середину 2024 года плане по реструктуризации внешнего долга, что, как полагают в агентстве, будет вести к проблемам для страны при обмене по внешним обязательствам.