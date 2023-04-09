Украинцы на Кипре оказались в окружении русских и разозлили поляков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские беженцы на Кипре сталкиваются с недовольством местного населения, а также живущих там поляков. Об этом порталу Onet сообщают многие русские.

Журналист Петр Кашувара в ходе своей поездки на Кипр пришел к выводу, что местное население более позитивно относятся к русским, чем к украинцам. По его словам, одной из причин такого отношения стало текущие финансовое положение жителей острова. Российские туристы, приезжавшие отдыхать, оставляли там свои денег, однако сегодня их стало гораздо меньше, на фоне чего доходы населения сократились.

Тем временем, как заявляет Кашувара, приехавшие на остров украинцы ведут себя плохо. «Они кричат из окна, что их беспокоит шум. Кипр для них убежище или место отдыха?», - заявила полячка Катажина, которая живет на Кипре уже 15 лет.

Полячка также заявила, что польские беженцы «все получают от государства». «Бедняки сюда не приезжали. Есть и те, у кого здесь семьи или собственные дома. Они сдают эти дома туристам, живут в центрах помощи беженцам и пользуются социальной помощью», - сказала она.

В статье говорится, что россиян на острове много. Почти в каждом магазине можно услышать русскую речь, меню также на русском языке. Найти русскоговорящего гида не составит большого труда.

Напомним, ранее поляки призвали выгнать украинских беженцев из Польши после демонстрации флага УПА* на акции в Кракове.

* Экстремистская организация, запрещенная в России