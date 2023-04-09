Экс-министр финансов РФ Задорнов заявил о первом за 15 лет кризисе мировой экономики Фото: REUTERS

Экономист, бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов заявил, что сегодня мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года, отметив, что за эти 15 лет были накоплены «огромные дисбалансы».

«Глобального кризиса не было с 2008 года - почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», - заявил в интервью РИА Новости экс-глава Минфина РФ.

Как отметил Задорнов, еще в начале 2023 года были сомнения, прежде всего на американском и европейском рынках, в том, что в текущем году кризис удастся избежать, так как экономический рост был примерно на уровне нуля, однако все же был позитивным.

По его словам, все изменилось в начале марта этого года после падения банков в США и Европе, после чего стало очевидно, что обесценивается целый ряд активов. Экономист напомнил про банкротство крупного американского Silicon Valley Bank, а также слияния двух швейцарских банков - Credit Suisse и UBS.

Напомним, Silicon Valley Bank обанкротился всего лишь за двое суток, а через пару дней закрылся другой крупный банк США Signature Bank. За две недели после этого капитализация крупнейших американских банков упала на 165 млрд долларов.