Сунак встретится с Байденом в Северной Ирландии 11 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Байден встретятся в Северной Ирландии в следующий вторник, 11 апреля, в ознаменование годовщины Белфастского соглашения («Соглашение Страстной пятницы»). Об этом сказано в официальном заявлении канцелярии главы британского правительства.

«Белфастское соглашение стало невероятным моментом в истории нашей страны. Оно стало мощным исключительным примером того, что люди могут делать немыслимое и создавать лучшее будущее для Северной Ирландии», - сказано в этом сообщении.

Уточняется, что визит Байдена, который является потомком этнических ирландцев с северной части острова, будет приурочен к этой годовщине.

Напомним, Белфастское соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии положило конец вооруженным столкновениям между католиками, желающего воссоединения с Ирландией, а также юнионистами-протестантами, которых поддерживали в Лондоне.