В Чехии возбуждено 95 уголовных дел из-за поддержки действий России на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешские правоохранительные органы в период с 24 февраля 2022 года возбудили 95 уголовных дел в отношении граждан, действия которых могут трактовать как выражение поддержки спецоперации России на Украине, а в 67 случаях были выдвинуты обвинения.

«Мы возбудили 95 уголовных дел. В этих случаях мы действительно знаем, что было совершено уголовное преступление», - приводит портал irozhlas.cz заявление пресс-секретаря чешской полиции Ондрея Моравчика.

Генпрокуратура Чехии ранее заявила, что «длительное время наблюдает за развитием дел, связанных с одобрением и публичной поддержкой» действий России на Украине, а генеральный прокурор страны Игор Стржиж заявил, что публичное высказывания, в том числе на митингах, демонстрациях или в соцсетях, согласия с проведением спецоперации и поддержки российского правительства могут рассматриваться как одобрение преступления, за что грозит до трех лет тюремного заключения.

Напомним, год назад, в апреле 2022 года, сообщалось, что ФРГ возбудила более 140 дел из-за поддержки спецоперации России на Украине, большинство из которых были связаны с использованием латинской буквы Z.