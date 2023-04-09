Израиль стал лидером по импорту российской водки в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировым лидером по импорту российской водки по итогам прошлого года стал Израиль. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные платформы ООН Comtrade.

Как уточняется, в прошлом году Израиль увеличил закупки российской водки в денежном выражении более чем в четыре раза - до 24,7 миллиона долларов. Тогда как годом ранее данный показатель был на уровне 5,7 миллиона долларов.

Второе место в списке отошло ФРГ, которая, напротив, сократила импорт водки из России с 43,4 миллиона долларов в 2021 году до 7,5 миллиона долларов в 2022 году. В тройку лидеров также вошла Армения, которая также сократила импорт этого напитка. Отмечается, что страна сократила поставки почти в два раза - с 13,2 миллиона долларов в 2021 году до 6,9 миллиона долларов в 2022 году.

Напомним, с 1 января 2023 года в России выросли минимальные цены на некоторую алкогольную продукцию, в том числе, водку и коньяк. Как писал сайт KP.RU, минимальная розничная цена водки составляет теперь 281 рубль за 0,5 литра.