Украинский офицер разведки заочно арестован в России за вербовку исполнителей терактов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александр Гурко был заочно арестован в России за вербовку исполнителей терактов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что украинский офицер разведки был обвинен в вербовке, склонении, а также вооружении лица для дальнейшего «совершения акта международного терроризма» вне пределов России в период с 24 февраля 2022 года по 9 мая 2022 года.

Гурко была избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России. Сообщается, что этот офицер является фигурантом по делу украинца Павла Запорожца, которого обвиняют в покушении на совершение теракта 9 мая 2022 года в Херсоне.

Напомним, в минувшую пятницу, 7 апреля, в Херсонской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента украинских спецслужб.