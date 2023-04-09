Песков назвал истеричной реакцию Запада на планы России разместить ядерное оружие в Белоруссии Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что западные страны истерично реагируют на планы Москва разместить ядерное оружие в Белоруссии, отметив, что при этом Запад не вспоминает о ядерном оружии Вашингтона в Европе.

«Но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», - заявил пресс-секретарь российского лидера в интервью телеканала «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, 26 марта 2023 года президент России Владимир Путин объявил о договоренности между Минском и Москвой по поводу размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. Российский лидер также уточнил, что 1 июля этого года заканчивается строительство специального хранилища для ТЯО в Белоруссии.