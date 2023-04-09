Захарова оценила планы Зеленского поехать в ФРГ фразой «к своим потянулся» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала намерения президента Украины Владимира Зеленского посетить ФРГ.

«К своим потянулся», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что, по данным СМИ, Зеленский собирается посетить немецкий Ахен, где его собираются наградить Международной премией имени Карла Великого.

«Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия», — отметила официальный представитель российского военного ведомства.

Напомним, ранее немецкая газета Bild am Sonntag заявила, что в мае 2023 года украинский президент намерен посетить ФРГ впервые с начала специальной военной операции. Уточнялось, что он посетит церемонию награждения в Ахене, где его наградят премией Карла Великого, ежегодно присуждаемую за вклад в объединение Европы. Как писал сайт KP.RU, читатели издания назвали такую идею нелепой и позорной.