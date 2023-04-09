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НовостиВ мире9 апреля 2023 10:28

КНДР перестала отвечать на звонки Южной Кореи по военной линии связи

Yonhap: власти КНДР третий день не отвечают на звонки Южной Кореи по военной линии связи
Елизавета КУЗНЕЦОВА
КНДР перестала отвечать на звонки Южной Кореи по военной линии связи

КНДР перестала отвечать на звонки Южной Кореи по военной линии связи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на протяжении трех дней не отвечают на регулярные звонки Южной Кореи по военной линии связи. Об этом сообщает Yonhap.

КНДР и Южная Корея дважды созваниваются по двум каналам связи - через межкорейский офис связи, а также по военной «горячей линии». В минувшую пятницу, 7 апреля, Пхеньян по неизвестным причинам перестал отвечать на попытки Сеула установить связь.

Как передает агентство, ввиду того, что межкорейский офис связи в выходные не работает, Южная Корея в субботу, 8 апреля, и воскресенье, 9 апреля, предпринимала ряд попуток для установления связи исключительно по военной линии, но эти попытки были неудачными.

Некоторые специалисты заявляют, что подобное молчание возможно объяснить знаком протеста в отношении давления Южной Кореи по проблеме прав человека в КНДР, а также несогласованного использования автобусов из Кэсонского промышленного комплекса.

Напомним, 3 и 4 апреля 2023 года Южная Корея совместно с США и Японией провели совместные учения ВМС с участием американского авианосца «Нимиц» для повышения способности союзников противостоять подводным угрозам со стороны КНДР.