КНДР перестала отвечать на звонки Южной Кореи по военной линии связи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на протяжении трех дней не отвечают на регулярные звонки Южной Кореи по военной линии связи. Об этом сообщает Yonhap.

КНДР и Южная Корея дважды созваниваются по двум каналам связи - через межкорейский офис связи, а также по военной «горячей линии». В минувшую пятницу, 7 апреля, Пхеньян по неизвестным причинам перестал отвечать на попытки Сеула установить связь.

Как передает агентство, ввиду того, что межкорейский офис связи в выходные не работает, Южная Корея в субботу, 8 апреля, и воскресенье, 9 апреля, предпринимала ряд попуток для установления связи исключительно по военной линии, но эти попытки были неудачными.

Некоторые специалисты заявляют, что подобное молчание возможно объяснить знаком протеста в отношении давления Южной Кореи по проблеме прав человека в КНДР, а также несогласованного использования автобусов из Кэсонского промышленного комплекса.

Напомним, 3 и 4 апреля 2023 года Южная Корея совместно с США и Японией провели совместные учения ВМС с участием американского авианосца «Нимиц» для повышения способности союзников противостоять подводным угрозам со стороны КНДР.