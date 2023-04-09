Актрису дубляжа Елену Шульман насмерть сбил автобус в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Известная актриса дубляжа из Санкт-Петербурга Елена Шульман, которая среди прочего озвучивала Мэри Джейн в «Человеке-пауке», погибла в страшном ДТП накануне своего дня рождения.

«По предварительным данным, Елену сбил автобус прямо на остановке. У всех в голове не укладывается, что это произошло», — передает студия озвучивания Red Head Sound, чей глава Дмитрий Череватенко не раз брал интервью у актрисы.

Елена Шульман, получив театральное образование, занималась дубляжом иностранных фильмов и сериалов более 15 лет. В Санкт-Петербурге актриса работала со студиями «Нева-фильм» и «Ленфильм», успев озвучить сотни ролей, в том числе Мэри Джейн из первой трилогии о «Человеке-пауке», а также Мэри Морстен из сериала «Шерлок». В мультфильме «Лунтик» она отвечала сразу нескольких героев - пчелу Бабу Капу, кузнечика Кузю и еще Светлячка.