19fortyfive: США поставляют Украине созданное для противостояния с Россией оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон направил Киеву танки, созданные «для Третьей мировой войны с Россией». Об этом пишет обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин.

Как сказано в статье, к концу 1950-х годов начали появляться слухи о том, что Советский Союз разрабатывает танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку. В ответ Соединенные Штаты начали работу над собственным прототипом XM60 для того, чтобы не отставать от СССР.

На данный момент танки M60, которые имеют больший опыт использования, чем пришедшие им на смену Abrams, вошли пакет помощи Киеву, который Вашингтон направил в марте этого года.

«Однако эти танки будут невооруженными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, эти танки предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты», — отмечается в публикации.

Напомним, в России по указанию замминистра обороны РФ Юнус-бека Евкурова были созданы специальные противотанковые группы, которые будут заняты борьбой с западными танками, поставленными Киеву.

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