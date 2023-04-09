Сенатор Пушков заявил, что часть арабского мира объединяется с Россией «против диктата США» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков сказал о том, что часть арабского мира объединилась с Москвой «против диктата США».

Как заявил Пушков, ранее Соединенные Штаты делали ставку на то, что цена на нефть упадет, в том числе это делалось для подрыва российских доходов, однако в реальности Вашингтон получил противоположный результат.

«По западным оценкам, цены теперь могут подскочить до 100 долларов за баррель, а если цены вырастут, то это с лихвой компенсирует сокращение продаж», - написал сенатор в своем Telegram-канале

Пушков также отметил, что со стороны Москвы, а также восьми основных членов Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) во главе с Саудовской Аравией была сокращена добыча черного золото на 1,66 млн баррелей в сутки.

«Как отмечают обозреватели, "это неожиданное решение еще более укрепляет энергетический альянс между Саудовской Аравией и Россией" и посылает ясный сигнал Вашингтону: "саудовцы больше не боятся Соединенных Штатов"», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Telegraph заявил, что ОПЕК+ нанесет по западным странам тройной удар сокращением добычи нефти, отметив также выигрышное положение Москвы благодаря энергетической политике Саудовской Аравии.