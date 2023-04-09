Песков рассказал о разнице в подходах России и США к построению отношений в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» рассказал о разнице в подходах Москвы и Вашингтона к построению отношений в мире.

По его словам, Россия в данном вопросе руководствуется международным правом, тогда как Соединенные Штаты думают о выгодных им правилами. «Американцы всех призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву», - заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что в этом случае право обладает универсальным характером, тогда как «правила кто-то устанавливает». По его словам, именно Вашингтон полагает, «что все должны плясать под их дудку», а также «жить по тем правилам, которые они, американцы, устанавливают».

Как писал сайт KP.RU, в ходе интервью Песков назвал истеричной реакцию западных стран на планы Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии, отметив, что они не вспоминают о ядерном оружии США в Европе.