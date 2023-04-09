В Германии заявили о сомнениях военных ЕС в способности передать Украине миллион снарядов Фото: REUTERS

Евросоюз вряд ли сможет реализовать план по передаче Украине миллиона снарядов, считают военные круги в ЕС.

По информации Welt am Sonntag, «в военных кругах ЕС говорят, что миллион снарядов едва ли будет собрано». Во всяком случае, полагают они, это невозможно будет реализовать в течение одного года, как предполагается планом. Как отметили осведомленные лица, переговоры между сторонами идут трудно, так как в них имеют место «тщеславие и национальные интересы».

Уточняется, что одни стран ЕС предлагают заказать артиллерийские снаряды через Европейское оборонное агентство (EDA), другие против этой инициативы. Некоторые члены сообщества, например, Франция, хотят, чтобы заказы на производство боеприпасов получила их военная промышленность, пишет газета. Согласно информации издания, план предусматривает поставку Киеву 17 странами ЕС и Норвегией миллиона снарядов в течение 12 месяцев, при этом компенсация будет осуществлена за счет средств Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, ранее Великобритания решила передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Напомним, Норвегия и Дания направят на Украину восемь тысяч артиллерийских снарядов.