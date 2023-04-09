Умер Вадим Волков, артист Молодежного театра на Фонтанке

Волков известен по ролям в сериалах «Невский», «Условный мент», «Крепкие орешки»

Артист театра и кино Вадим Волков умер в Санкт-Петербурге в возрасте 59 лет, сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке, в котором играл актер.

«На 60 году жизни скоропостижно скончался Вадим Кимович Волков, талантливый артист и прекрасный человек», – говорится на странице театра в социальное сети «ВКонтакте».

Вадим Волков является выпускником ЛГИТМиК. До прихода в Молодежный театр на Фонтанке он в театре Ленинского комсомола («Балтийский дом») и «Формальном театре», а также сотрудничал с творческими мастерскими при СТД и с театрами именем В.Ф. Комиссаржевской и «Приют комедианта».

В Молодежном театре артист отыграл 12 ролей в таких спектаклях как «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви» и другие. Кроме того, Волков известен по ролям в сериалах «Невский», «Условный мент», «Крепкие орешки».

Как писал сайт KP.RU, известная актриса дубляжа из Санкт-Петербурга Елена Шульман, которая среди прочего озвучивала Мэри Джейн в «Человеке-пауке», погибла в страшном ДТП накануне своего дня рождения.