Пушков назвал неудачным для Запада визит Макрона и фон дер Ляйен в Китай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказалась неудачной для Запада, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Со всей очевидностью, визит Макрона и фон дер Ляйен в Пекин не был успешным. Высоких гостей не только посадили на неудобные низкие офисные стулья на колесиках и не только отправили фон дер Ляйен обратно как обычную авиапассажирку, но и не пошли навстречу ни одному политическому пожеланию визитеров», – написал он в Telegram.

Как отметил сенатор, просьба Макрона и главы ЕК к председателю КНР Си Цзиньпину изменить подход к России прошла мимо китайского лидера, как и призыв провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, заявил Пушков, власти КНР явно не оценили поведение фон дер Ляйен, пытавшейся угрожать Пекину последствиями в случае военной поддержки России.

Напомним, Макрон прибыл в Китай с трехдневным визитом в четверг, 6 апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с французским лидером в Пекине.

Между тем во Франции сообщили, что китайские власти практически полностью проигнорировали главу Еврокомиссии, которая сопровождала Макрона в ходе его визита в КНР.