Российские войска взяли под контроль шиноремонтный завод в Марьинке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска взяли под контроль территорию шиноремонтного завода в Марьинке Донецкой народной республики, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

«В результате успешных штурмовых действий шиноремонтный завод в Марьинке перешел под контроль Вооруженных сил России», – сказал помощник Дениса Пушилина в беседе с ТАСС.

Напомним, ранее Гагин заявлял, что Вооруженные силы Украины в ходе боев за Артемовск потеряли от 15 до 20 тысяч человек без учета раненых.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе украинские военные попытались контратаковать позиции переднего края ВС России в районе Марьинки, однако потерпели неудачу и в ходе стрелкового боя потеряли до 10 человек. Огнем артиллерии российских войск была также уничтожена минометная огневая позиция ВСУ вместе с расчетом.