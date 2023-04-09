Глава Красноярского края Усс поблагодарил всех, кто помог его сыну вернуться в Россию

Глава Красноярского края Александр Усс Фото: кадр из видео

Глава Красноярского края Александр Усс поблагодарил всех, кто помог вернуться его сыну Артему в Россию, отдельно выразив слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину.

«Хочу от всей души сказать спасибо всем, кто поддерживал, болел. Отдельные слова благодарности нашему президенту: он не просто руководитель нашего государства – он человек с большим и открытым сердцем», – заявил политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Усс отметил, что за пределами России есть много порядочных людей, поддерживающих РФ и симпатизирующих ей в трудные моменты. Глава Красноярского края не стал комментировать появившиеся в СМИ версии о возвращении своего сына в Россию.

Напомним, ранее Артем Усс сообщил, что находится в России. По его словам, он был вынужден сбежать из-под домашнего ареста в Италии, поскольку не верит в объективность правосудия в этой стране.

Ранее генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Альдо Ди Джакомо, комментируя побег Артема Усса, заявил, что сомневается в возможности его поимки сбежавшего.