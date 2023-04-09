В США узнали о серьезной нехватке ресурсов для средств ПВО Украины

Ресурсы средств ПВО Украины среднего радиуса будут скоро исчерпаны Фото: wikimedia.org

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины испытывают серьезную нехватку ресурсов, которые будут исчерпаны к 23 мая этого года, следует из секретных документов военных и разведки США.

По информации Washington Post, речь идет о средствах ПВО среднего радиуса действия. Как полагают в Министерстве обороны США, Украина сможет устоять еще против двух-трех волн воздушных ударов.

В сообщении отмечается, что ВСУ уже почти исчерпали военные ресурсы, поставленные им странами НАТО. В связи с этим военное командование Украины нужно сделать так, чтобы средства ПВО работали в первую очередь по истребителям и вертолетам и не расходовали боеприпасы на беспилотники, говорится в публикации.

Напомним, ранее стало известно о серьезнейшем дефиците боеприпасов у ВСУ, поскольку большая часть их техники является советской, поэтому снаряды для нее не поставляются Западом. Нехватка боеприпасов приводит к тому, что украинские военные не только вынуждены идти на рискованные вылазки в леса и на поля боестолкновений за неразорвавшимися снарядами, но и тщательно выбирать цели для обстрелов.

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