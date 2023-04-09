Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Артемовск открывает для удара северное и западное направления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взятие под контроль Артемовска даст Вооруженным силам России нанести удары на северном и западном направлениях, заявил бывший советник главы Министерства обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор.

«Как только земля подсохнет, город станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлении», – сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале.

По мнению полковника, Артемовск станет «новым центром притяжения». Группировка Вооруженных сил Украины, ведущая боевых действия внутри города, в ближайшее время будет вынуждена сдаться из-за нехватки снабжения, добавил Макгрегор.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Артемовск падет перед российскими войсками, украинское общество будет чувствовать усталость и подталкивать власти меня компромиссу с Россией.

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