В США заявили, что ресурсы средств ПВО Украины среднего радиуса будут исчерпаны к 23 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины испытывают серьезную нехватку ресурсов, которые будут исчерпаны к 23 мая этого года, следует из секретных документов военных и разведки США.

По информации Washington Post, речь идет о средствах ПВО среднего радиуса действия. Как полагают в Министерстве обороны США, Украина сможет устоять еще против двух-трех волн воздушных ударов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны истерично реагируют на планы Москва разместить ядерное оружие в Белоруссии, отметив, что при этом Запад не вспоминает о ядерном оружии Вашингтона в Европе.

Тем временем народная артистка России Лия Ахеджакова все-таки уволилась из театра «Современник». Как рассказали в пресс-службе театра, трудовые отношения с актрисой не могут быть продолжены, поскольку она уволилась по собственному желанию.

Вооруженные России поразили командный пункт группировки ВСУ «Харьков» в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области. За сутки российскими войсками было нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и технике в 127 районах.

Между тем бывший советник главы Министерства обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор считает, что взятие под контроль Артемовска даст Вооруженным силам России нанести удары на северном и западном направлениях. По его мнению, город станет «новым центром притяжения», а группировка ВСУ, ведущая боевых действия внутри Артемовска, в ближайшее время будет вынуждена сдаться из-за нехватки снабжения.