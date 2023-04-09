Express: Отказ Байдена от визита на коронацию Карла III станет ударом ножом в спину Британии

Британские парламентарии рассматривают ттказ Байдена от визита на коронацию Карла III как удар ножом в спину Фото: REUTERS

Отказ президента Соединенных Штатов Джо Байдена прилетать на коронацию Карла III станет ударом в спину Великобритании, считают члены парламента Соединенного Королевства от Консервативной партии.

Как пишет Express, американский лидер посетит Северную Ирландию в годовщину Белфастского соглашения 11 апреля, однако не планирует визит на коронацию короля Великобритании в мае. Это решение рассматривается парламентариями как «удар ножом в спину» и пренебрежением отношениями Лондона и Вашингтона, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, Байден не будет присутствовать на коронации британского монарха. Соединенные Штаты на этой церемонии будет представлять первая леди Джилл Байден. Об этом американский лидер заявил в телефонном разговоре с королем Великобритании. Напомним, коронация Карла III и его супруги королевы-консорта состоится 6 мая 2023 года.