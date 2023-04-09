В Нижегородской области хулиган сорвал флаг России со здания полиции

Мужчину задержали за то, что он сорвал флаг России со здания полиции в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области задержали хулигана, который сорвал российский флаг с отделения полиции в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Сообщается, что инцидент произошел 3 апреля в райцентре Павлово. Правоохранители установили личность хулигана. Оказалось, что на флаг покусился 34-летний мужчина, который ранее был несколько раз судим.

Мужчина задержан, за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции его арестовали на четверо суток. Его действия квалифицированы как хулиганство. Также собраны и направлены в надзорные органы материалы в рамках ст.329 Уголовного Кодекса. По этой статье за надругательство за государственным флагом Российской Федерации предусмотрено наказание до года лишения свободы.

Ранее 23-летний петербуржец сорвал российский флаг с дома на Богатырском проспекте и попался полиции. Это произошло в ночь с 8 на 9 апреля. Хулигана и его приятеля заметил прохожий, который тут же позвонил в службу 112. Полиция выехала на место и задержала виновного парня. Оказалось, он был изрядно пьян.

В МИД России 10 декабря 2022 года сообщили, что в Финляндии произошел недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны. Все дело в том, что в городе Хельсинки во время проведения шествий сожгли флаг России.