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НовостиПолитика9 апреля 2023 22:29

Le Monde: глава Евросовета Мишель слишком много тратит на зарубежные поездки

Еврочиновник тратит на перелеты намного больше, чем его предшественники
Мария ПАВЛОВА
Журналисты выяснили, что председатель Евросовета слишком много тратит на авиаперелеты.

Журналисты выяснили, что председатель Евросовета слишком много тратит на авиаперелеты.

Фото: REUTERS

Председатель Евросовета Шарль Мишель тратит на зарубежные поездки «небывалые» суммы, пишет французское издание Monde.

По информации издания, еврочиновник также использует вредные с точки зрения экологии способы передвижения.

«Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолетов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов», - пишет газета, уточнив, что на поездки Шарля Мишеля в бюджете на следующий год планируется потратить без малого 2 млн евро в то время, как его предшественники на зарубежные визиты тратили около полумиллиона евро в год.

Издание получило комментарий от кабинета Мишеля, в котором выросшие расходы на авиаперелеты оправдываются украинским кризисом, в том числе и необходимостью объяснять партнерам важность антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз заявил, что будет отслеживать попытки Пекина помочь Москве в обходе санкций.

Напомним, прогнозы о крахе российской экономики не оправдались: инфляция в РФ оказалась ниже, чем в Европе. Россия заняла 50-е место в рейтинге стран по уровню инфляции.

Тем временем Москва приросла миллиардерами: за год санкций они увеличили свои капиталы на треть. По версии журнала Forbes, Москва вошла в топ-10 городов по количеству проживающих в ней миллиардеров.