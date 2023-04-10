Le Monde: глава Евросовета Мишель слишком много тратит на зарубежные поездки

Журналисты выяснили, что председатель Евросовета слишком много тратит на авиаперелеты. Фото: REUTERS

Председатель Евросовета Шарль Мишель тратит на зарубежные поездки «небывалые» суммы, пишет французское издание Monde.

По информации издания, еврочиновник также использует вредные с точки зрения экологии способы передвижения.

«Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолетов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов», - пишет газета, уточнив, что на поездки Шарля Мишеля в бюджете на следующий год планируется потратить без малого 2 млн евро в то время, как его предшественники на зарубежные визиты тратили около полумиллиона евро в год.

Издание получило комментарий от кабинета Мишеля, в котором выросшие расходы на авиаперелеты оправдываются украинским кризисом, в том числе и необходимостью объяснять партнерам важность антироссийских санкций.

Ранее Евросоюз заявил, что будет отслеживать попытки Пекина помочь Москве в обходе санкций.

Напомним, прогнозы о крахе российской экономики не оправдались: инфляция в РФ оказалась ниже, чем в Европе. Россия заняла 50-е место в рейтинге стран по уровню инфляции.

Тем временем Москва приросла миллиардерами: за год санкций они увеличили свои капиталы на треть. По версии журнала Forbes, Москва вошла в топ-10 городов по количеству проживающих в ней миллиардеров.