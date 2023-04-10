Минобороны: российские ПВО отрабатывают защиту северных границ на фоне вступления Финляндии в НАТО

Российские ПВО отрабатывают защиту северных границ на фоне вступления Финляндии в НАТО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские войска ПВО проводят отработку защиты северо-западных границ России на фоне вступления в НАТО Финляндии и подготовки к вступлению в альянс Швеции. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин в интервью изданию ВС РФ «Красная Звезда». Полностью интервью доступно здесь.

«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», - сказал замклавкома ВКС.

Ранее Демин рассказал об уничтожении более 100 «Байрактаров» с начала СВО.

Напомним, 4 апреля премьер Польши Моравецкий сообщил, что Финляндия официально стала членом НАТО.

После этого обозреватель АТ Девлин напомнил Финляндии, что теперь ей придется принимать участие в войнах НАТО. По его мнению, нейтралитет способствовал развитию в Финляндии рыночной экономики и надежной системы социальной защиты в годы холодной войны.