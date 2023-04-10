Маск после поста Медведева об Украине призвал пользователей Twitter самостоятельно принимать решения

Маск посоветовал пользователям Twitter думать самостоятельно после их комментариев о посте Дмитрия Медведева. Фото: REUTERS

Илон Маск напомнил пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой. Такой пост он опубликовал в принадлежащей ему социальной сети после того, как пользователи упрекнули его в «невыполнении санкций» против России. Как невыполнение антироссийских санкций некоторые пользователи расценили то, что в Twitter появился пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения сами за себя», - написал Илон Маск.

Напомним, 8 апреля председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в социальных сетях пост о том, что в ближайшей перспективе Украина прекратит существование. Как отметил политик, причиной этому станет то, что она никому не нужна. Он подробно объяснил, почему от Украины все откажутся. Медведев пояснил, что постсоветская республика неинтересна ни Европе, ни США, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России. В Twitter Медведев продублировал этот пост на английском языке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы Украины по созданию антироссийского альянса с Польшей.

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