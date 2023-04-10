Американская компания Microsoft остановила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России

Microsoft остановила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России. Фото: REUTERS

Американская компания Microsoft больше не осуществляет гарантийное обслуживание консолей Xbox в России. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на сообщения пользователей и информацию от службы технической поддержки корпорации.

«Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались», - цитирует издание представителя технической службы компании.

Сообщается также, что владельцы консолей в случае поломки должны обращаться в магазины, где они были приобретены.

Напомним, в марте 2022 года компания Microsoft объявила, что уходит из России, в частности, приостанавливает новые продажи товаров и услуг. Подробности здесь на KP.RU.

После этого Microsoft запретил россиянам скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта.

Также сообщалось, президент корпорации Брэд Смит заявил о постепенном сокращении бизнеса в России. По его словам, это будет делаться до тех пор, пока от российского бизнеса Microsoft ничего не останется.

Как скачать Windows 11 в России с официального сайта в условиях блокировки, читайте здесь на KP.RU.