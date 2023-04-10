Сенатор Грэм считает, что действия Байдена приведут к теракту масштаба 11 сентября 2001 года

Американский политик допустил атаку террористов из Афганистана на США в течение полугода. Фото: REUTERS

США могут быть атакованы террористами из Афганистана в ближайшие шесть месяцев. Такое развитие событий допустил американский сенатор Линдси Грэм, который представляет республиканскую партию.

Политик заявил, что возможный теракт будет сравним по масштабам с событиями 11 сентября 2001 года и обвинил президента США Джо Байдена в опрометчивых действиях, которые могут спровоцировать атаку террористов.

«На мой взгляд, то, что произошло в Афганистане при Байдене, - это он проложил путь к новому 11 сентября», - сказал Грэм в интервью Fox News, отметив, что заявления Белого дома об отсутствии террористической угрозы со стороны Афганистана не соответствуют действительности.

«Когда администрация Байдена говорит вам, что в Афганистане нет террористов, - они лгут», - резюмировал политик.

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Напомним, 11 сентября 2001 года произошел самый масштабный в истории теракт. Террористы захватили самолеты и протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.