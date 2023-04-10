Путин примет участие в мероприятиях к Дню космонавтики

Путин примет участие в мероприятиях ко Дню космонавтики. Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит мероприятия, приуроченные к Дню космонавтики. Об этом в воскресенье 9 апреля сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Речь идет как о деловых, так и о торжественных мероприятиях, уточняет телеканал. Сообщается также, что в графике Владимира Путина на предстоящей неделе также посещение пасхального богослужения, совещание по экономическим вопросам, совещание с членами Совбеза и ряд рабочих встреч.

Напомним, на культурных площадках Москвы пройдет более 60 мероприятий ко Дню космонавтики, а в Музее космонавтики с 10 по 16 апреля пройдут показы научно-фантастических фильмов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе традиционно встретит Пасху в церкви.

Также сообщалось, что патриарх Кирилл рассказал о причинах столкновения России и Запада. Иерарх заявил, что конфликт России и Запада начался из-за отсутствия общих ценностей.