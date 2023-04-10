Польский историк Крупа: из-за американизации внешней политики Польша оказалась на грани конфликта с Россией

Польский историк призвал к созданию "партии мира". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша оказалась на грани конфликта с Россией из-за «американизации» внешней политики. Такое мнение высказал польский историк Михаил Крупа. По мнению эксперта, сегодня Польша строит свою внешнюю политику на иррациональном стремлении в любых обстоятельствах противостоять России. Крупа заявил, что польское общество должно консолидироваться в стремлении удержать страну от конфликта с Москвой.

«В чем Польша сейчас отчаянно нуждается, так это в Партии мира: группах различных людей и организаций, посвятивших себя тому, чтобы удержать нашу страну от российско-украинского конфликта», - пишет историк в статье для американского журнала Chronicles.

Ранее в Польше заявили, что страна готова разместить ядерное оружие США. Это значительно усилило бы "сдерживание России", считает вице-премьер Польши Ярослав Качиньский.

В Москве назвали «вопиющей провокацией» заявление о том, что Варшава готова принять американские атомные бомбы.

Также обозреватель Горлицкая предупредила Польшу о «расплате кровью» за размещение ядерных ракет.