Российская авиация и системы «Солнцепек» ударили по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные применили систему "Солнцепек" против ВСУ на Краснолиманском направлении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные нанесли урон живой силе и технике ВСУ на краснолиманском направлении. При этом использовались штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек», пишет РИА Новости.

«Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике», - сказал начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

Ранее сообщалось, что по указанию замминистра обороны РФ Юнус-бека Евкурова для борьбы с западными танками, поставленными на Украину, в российских войсках созданы специальные противотанковые группы.

Тем временем министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором показаны действия расчетов перспективной радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий» в ходе проведения специальной военной операции.

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