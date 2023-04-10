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НовостиПолитика10 апреля 2023 3:45

Российская авиация и системы «Солнцепек» ударили по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные применили термобарические снаряды
Мария ПАВЛОВА
Российские военные применили систему "Солнцепек" против ВСУ на Краснолиманском направлении.

Российские военные применили систему "Солнцепек" против ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные нанесли урон живой силе и технике ВСУ на краснолиманском направлении. При этом использовались штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек», пишет РИА Новости.

«Штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами. Противник понес потери в личном составе и технике», - сказал начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

Ранее сообщалось, что по указанию замминистра обороны РФ Юнус-бека Евкурова для борьбы с западными танками, поставленными на Украину, в российских войсках созданы специальные противотанковые группы.

Тем временем министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором показаны действия расчетов перспективной радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий» в ходе проведения специальной военной операции.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.