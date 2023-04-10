Экс-глава российского Минфина Задорнов допустил переход на региональные валюты в торговле через 10 лет

Бывший глава российского Минфина Задорнов рассказал. сколько времени потребуется для перехода на расчеты в региональных валютах в торговле. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В течение десятилетия мир приблизится к широкому переходу на региональные валюты в торговле. Об этом сказал бывший российский министр финансов Михаил Задорнов в интервью РИА Новости.

Задорнов отметил, что в настоящее время в этой сфере с долей в 60 процентов доминирует доллар. Экономист также подчеркнул, что наиболее активно процесс перехода на расчеты в региональных валютах идет на постсоветском пространстве.

«Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно - на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно», - сказал Задорнов.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев допустил, что после того, как место доллара в качестве резервной валюты займет юань, некоторые страны могут заменить американскую валюту также и валютами регионального значения.

Тем временем эксперт допустил, что в обозримом будущем евро может стать дешевле доллара.