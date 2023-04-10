Что произошло в ночь на 10 апреля

Илон Маск посоветовал пользователям Twitter думать и делать выводы самостоятельно. Фото: REUTERS

Илон Маск напомнил пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой. Такой пост он опубликовал в принадлежащей ему социальной сети после того, как пользователи упрекнули его в «невыполнении санкций» против России. Как невыполнение антироссийских санкций некоторые пользователи расценили то, что в Twitter появился пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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