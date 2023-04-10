Повар из мишленовского ресторана теперь кормит солдат в Херсонской области Фото: "КП" Архив

Повар, работавший ранее в ресторане-обладателе звезд Michelin, теперь готовит еду военнослужащим ВС России в Херсонской области. О том, чему пришлось учиться заново, он рассказал РИА Новости.

Военнослужащий с позывным «Шеф» поделился, что ранее он работал в очень хорошем ресторане в столице Дании. Он назвал главный секрет, который помогает ему оставаться на высоте и в условиях полевой кухни.

— Мне довелось поработать в Дании в Копенгагене, полтора года, в ресторане с тремя звездами Michelin... Из любых продуктов можно что-нибудь эдакое приготовить, было бы желание и капля фантазии... В ближайшее время планирую приготовить лазанью для ребят, — сообщил «Шеф».

Сейчас он чувствует себя на своем месте, признался повар. Только в зоне СВО «Шеф» почувствовал себя нужным. Однако «звездное» прошлое оказалось не гарантией знаний.

— Здесь приходилось учиться заново готовить, потому что на гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130, другой мир и правила другие, — пояснил он.

Ранее другой повар показал работу полевой кухни в зоне проведения СВО.