Bi.Zone: хакеры начали использовать для мошенничества рекламу якобы полезных ресурсов для бухгалтеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенники начали использовать новый способ кражи денег у российских компаний. Хакеры создают поддельные якобы полезные ресурсы для бухгалтеров и продвигают их в поисковиках. Об этом РИА Новости сообщили в компании Bi.Zone.

Новой схемой начала пользоваться группировка Watch Wolf. Ранее хакеры распространяли письма с фишинговой ссылкой, после перехода по которой получатель «впускал» на свой компьютер вирусы и трояны. Теперь же мошенники маскируются под полезные ресурсы для бухгалтеров, захватывая их компьютеры вредоносным ПО. Для продвижения своих сайтов они используют весь арсенал SEO.

— Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках, также мошенники закупили контекстную рекламу, чтобы их сайты попадали на первую страницу поисковой выдачи, — рассказал руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.

Через фейковые сайты жертва скачивает, например, шаблон документа. После открытия архива файлов на компьютер загружается вредоносное ПО, которое собирает информацию о системе, а затем устанавливает троянскую программу и выводит средства со счетов компании.

Ранее KP.RU рассказывал, как украинские хакеры обворовывают собственных сторонников.