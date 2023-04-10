Журнал Popular Mechanics назвал оружием апокалипсиса российские ядерные суперторпеды “Посейдон”

Океанская многоцелевая система "Посейдон". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Американский журнал Popular Mechanics назвал новейшие российские ядерные торпеды “Посейдон” оружием апокалипсиса. В статье журнала отметили как огромную мощность, так и почти неограниченную дальность применения торпеды.

“Мало того, что каждая торпеда "Посейдон" имеет весомую мощь примерно в две мегатонны, они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения торпеды”, – заявили авторы статьи.

Также в Popular Mechanics отметили, что Россия совсем скоро может развернуть данный комплекс у берегов Америки. Авторы статьи считают, что “Посейдон” будет угрожать всем городам западного побережья Соединенных Штатов, а также всем базам ВМС США.

Напомним, в начале 2023 года был изготовлен первый боекомплект с торпедами “Посейдон”, который будет установлен на подлодку спецназначения “Белгород”. По сообщениям источников из Минобороны России, первые раздельные испытания основных узлов “Посейдона” уже успешно пройдены.

Военный обозреватель "Комсомольской Правды" Виктор Баранец ранее рассказывал, на что способна ядерная торпеда “Посейдон”.

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