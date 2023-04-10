Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» атаковал в Японском море подлодку «противника» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота участвовал в учениях в Японском море. Согласно задаче он обнаружил и атаковал подводную лодку условного противника, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

Для обнаружения «вражеской» цели использовали специальные самолеты. Затем подлодка попыталась скрыться. Команда корабля использовал реактивные глубинные бомбы, произвел условный залп торпедами, после чего цель объявили пораженной.

Роль «вражеской» подлодки исполнила дизель-электрическая субмарина Тихоокеанского флота.

«Адмирал Пантелеев» используется для поиска и уничтожения подводных лодок противника, а также надводные и воздушные цели. Он оснащен современными зенитно-ракетными комплексами и артиллерийскими установками.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» отработал удар ракетой «Циркон» в Атлантике. Экипаж поразил цель, которая была в 900 км от корабля.