В Минфине России рассматривают увеличение НДПИ на уголь в четвертом квартале 2023 года

Сейчас ситуация в угольной промышленности находится на постоянном контроле Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В России могут повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь. Это произойдет при хороших финансовых показателях первого квартала 2023 года. Такую возможность рассматривает Минфин РФ, пишет «Коммерсант», ссылаясь на ведомство.

Как отметили представители ведомства, сейчас ситуация в угольной промышленности находится на постоянном контроле.

Если первый квартал года покажет хорошие результаты по финансам, то Министерство Финансов РФ предложит повышенный НДПИ на четвертый квартал. Также в Минфине отметили, что в настоящее время не рассматривается возможность введения пошлин на экспорт угля.

Ранее в Минфине сообщили, что дефицит российского бюджета РФ по итогам января-марта текущего года предварительно составил 2,4 триллиона рублей. В то время как расходы составили 8,08 триллионов рублей за январь-март 2023 года.