В экономическом университете Киева отменили лекцию экс-советника главы офиса Зеленского Арестовича

Несколько дней назад Арестович выступил с резким заявлением
В Киеве в национальном экономическом университете не будет проходить лекция для студентов с участием экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Об этом заявили в студсовете вуза.
Как рассказали представители студенческого академического совета, мероприятие с участием Арестовича могло стать «неосторожной попыткой» перенять студентами опыт «медийного лица».
Решающим фактором для отмены лекции стал запрос студентов, заявили в студсовете. Также отметили, что правление совета осуждает приглашение таких спикеров, "несущих угрозу консолидации украинского общества".
Из-за этого также было принято решение о созыве срочного заседания правления совета, где проанализируют ошибки в инциденте с приглашением Арестовича.
Несколько дней назад Арестович выступил с резким заявлением. Он сказал, что Украине не повезло с Зеленским, который не смог обуздать коррупцию. Также Арестович отметил, что государству необходим другой человек, тот, что не будет воровать сам и не даст другим.