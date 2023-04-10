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НовостиПолитика10 апреля 2023 7:47

В экономическом университете Киева отменили лекцию экс-советника главы офиса Зеленского Арестовича

Такая мера была принята в связи с запросом самих студентов
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Несколько дней назад Арестович выступил с резким заявлением

Несколько дней назад Арестович выступил с резким заявлением

В Киеве в национальном экономическом университете не будет проходить лекция для студентов с участием экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Об этом заявили в студсовете вуза.

Как рассказали представители студенческого академического совета, мероприятие с участием Арестовича могло стать «неосторожной попыткой» перенять студентами опыт «медийного лица».

Решающим фактором для отмены лекции стал запрос студентов, заявили в студсовете. Также отметили, что правление совета осуждает приглашение таких спикеров, "несущих угрозу консолидации украинского общества".

Из-за этого также было принято решение о созыве срочного заседания правления совета, где проанализируют ошибки в инциденте с приглашением Арестовича.

Несколько дней назад Арестович выступил с резким заявлением. Он сказал, что Украине не повезло с Зеленским, который не смог обуздать коррупцию. Также Арестович отметил, что государству необходим другой человек, тот, что не будет воровать сам и не даст другим.