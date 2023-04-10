Экс-министр финансов РФ Задорнов заявил, что кризис в мировой экономике продлится до конца 2024 года

Мировой финансовый кризис продлится до 2024 года включительно Фото: REUTERS

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что мировой экономический кризис закончится не ранее 2024 года.

“Смотря о чем мы говорим. Если о балансировании стоимости активов в основных секторах экономики, "сдувании" венчурных и криптоактивов и подавлении инфляции, то ясно, что 2023 годом не ограничимся. Скорее всего, это 2023-2024 годы”, – заявил экономист в интервью РИА Новости.

По его словам, текущий кризис гораздо сильнее влияет на экономику из-за пересечения дисбалансов на рынках с геополитикой. Экономист отметил, что коррекция фондовых рынков Запада уже началась, и может закончиться к концу 2023 - началу 2024 года.

Напомним, ранее Задорнов объяснял, почему мировая экономика столкнулась с глобальным кризисом впервые с 2008 года. По его словам, все изменилось в начале марта 2023 года после падения банков в США и Европе, после чего стало очевидно, что обесценивается целый ряд активов. Экономист напомнил про банкротство крупного американского Silicon Valley Bank, а также слияние двух швейцарских банков - Credit Suisse и UBS.