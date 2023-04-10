Глава МВД Германии пригрозила отказом в выдаче германских виз российским спортсменам

Нэнси Фезер считает, что страны могут сами регулировать участие спортсменов из России в международных соревнованиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В случае, если спортивные федерации придержутся рекомендаций МОК допустить спортсменов из России к соревнованиям, то Германия может отказать российским спортсменам в получении виз. Об этом заявила Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, пишет Berliner Morgenpost.

Фезер считает, что страны не должны соглашаться допускать к соревнованиям, которые проводятся на их территории, российских спортсменов. По ее мнению, страны могут контролировать участие россиян в состязаниях посредством выдачи виз.

«Если в Германии проходят международные соревнования, то мы можем действовать соответствующим образом. Мы будем поступать согласно нашей ясной позиции», - отметила Нэнси Фезер.

Стоит отметить, что 28 марта исполком МОК дал рекомендации международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших СВО спортсменов из России и Беларуси. Они могут быть допущены в качестве нейтральных атлетов, при этом не будут рассмотрены команды из России в качестве участников соревнований в игровых видах спорта. Также в МОК рекомендовали не допускать до участия спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности.