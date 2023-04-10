Правительство России на год продлевает упрощенное поступление в вузы для отчисленных за рубежом студентов

Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России Фото: Анастасия ОСИПОВА

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 апреля, заявил, что кабмин продлевает упрощенный порядок поступления в российские вузы для студентов, которые не смогли продолжить свое обучение за рубежом. Такая программа распространяется и на учащихся из новых регионов России.

Премьер-министр напомнил, что ранее студенты из России, которые обучались за границей, столкнулись с трудностями из-за того, что они являются гражданами РФ, многие из них были отчислены. Все они в прошлом году получили возможность продолжить бесплатное обучение в российских университетах. Всего по упрощенному порядку в вузы РФ были зачислены порядка 2,5 тысяч человек, уточнил премьер-министр.

«Мы продлеваем такую программу на текущий год. Поступить в упрощенном порядке смогут и учащиеся из новых регионов России, если университеты, где они учились и получали образование, оказались в недружественном государстве», - отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как ранее писал сайт KP.RU, в 2022 году правительство РФ поддержало студентов из России, потерявших места в заграничных университетах, заявив, что они могут бесплатно продолжить учебу в вузах РФ. Отмечалось, что для того, чтобы поступить в российский университет, отчисленным из вузов за рубежом студентам нужно было сдать вступительные экзамены в упрощенном порядке.