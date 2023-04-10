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НовостиОбщество10 апреля 2023 8:53

Губернатор Старовойт отменил парад Победы 9 мая в Курской области из соображений безопасности

В регионе действует желтый уровень террористической опасности
Сергей ЧИКОВ
Военный парад 9 мая 2023 года отменен в Курской области

Военный парад 9 мая 2023 года отменен в Курской области

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Военный парад в честь Дня Победы в Курской области в 2023 году отменен из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовой на оперативном совещании.

“У нас приближается большой праздник, великий праздник День Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию”, – сообщил Старовойт.

Напомним, в шести российских регионах, граничащих с Украиной, действует желтый уровень террористической опасности. В Курской области он был введен 11 апреля 2022 года. Сайт KP.RU рассказывал, что стоит за желтым уровнем террористической опасности и следует ли этого бояться.

Также в октябре 2022 года президент России Владимир Путин ввел на территории Курской области средний уровень реагирования. Данный указ расширяет полномочия глав регионов в обеспечении общественного порядка и безопасности.